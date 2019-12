Moglie e figlio minore maltrattati, libero 51enne di Pannarano La decisione del giudice per l'uomo, arrestato ad aprile

Torna in libertà, dopo tre mesi trascorsi in carcere e cinque agli arresti in casa, il 51enne di Pannarano imputato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della moglie e del figlio minore. La decisione di revocargli i domiciliari, ai quali si trovava da luglio, è stata adottata dal giudice Simonetta Rotili, che il 16 dicembre si pronuncerà nel processo a carico dell'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Russo.