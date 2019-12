A Telese Terme il primo sequestro di botti: giovane denunciato L'hanno operato i carabinieri della locale Stazione

Primo sequestro di botti nel Sannio. Lo hanno operato, a Telese Terme, i carabinieri della locale Stazione, dopo aver sorpreso un 27enne del luogo che in un locale stava commercializzando materiale pirotecnico e fuochi d’artificio in assenza di qualsiasi autorizzazione alla vendita. E' stato perciò denunciato per commercio abusivo di fuochi artificiali.

Tutto il materiale, circa 30 chili, è stato sequestrato ed affidato ad una ditta specializzata.