Perde il controllo dell'auto e si ribalta, paura per una donna Incidente stradale questa mattina a Castelvenere

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua Fiat Idea lungo la strada Provinciale che Da Telese Terme conduce a Guardia Sanframondi. L'incidente è avvenuto in corrispondenza del Parco Rascolagatti, nel territorio di Castelvenere. La malcapitata, nell'affrontare una curva ha perso il controllo del veicolo che dopo essere uscito fuori strada si è ribaltato sulla carreggiata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigli del fuoco del distaccamento di Telese Terme, i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. I soccorritori hanno estratto la malcapitata dall'abitacolo e l'hanno poi affidata alle cure del 118. nulla di grave per fortuna per la donna.