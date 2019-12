A 16 e 12 anni tentano truffa specchietto: bloccati I poliziotti hanno fermato due minorenni di Napoli che avevano chiesto soldi ad un automobilista

Sono accusati di aver simulato un incidente stradale e di aver chiesto soldi per i danni ad un automobilista di 41 anni, sannita. Nel mirino degli agenti della Volante sono finiti due minorenni, entrambi di Napoli, denunciati per tentata truffa. I due sono stati bloccati in via Ponticelli a Benevento.

La vittima, verso le ore 10, mentre era alla guida della sua auto, è stato affiancato da una Fiat Tipo con a bordo i due minori che lo hanno invitato ad arrestare la marcia.

Al malcapitato è stato proposto di risolvere il sinistro bonariamente. È stato a quel punto che l'uomo ha capito di essere finito nel mirino dei truffatori, peraltro troppo giovani per guidare, ed ha fatto scattare l'allarme al 113, mentre i due a bordo della Tipo si sono immediatamente allontanati. Dopo poco, i poliziotti hanno rintracciato l'auto nei pressi del carcere di contrada Capodimonte dove i due giovani nel frattempo si erano recati insieme ad una parente per una visita ad un detenuto.

Dopo una tappa in Questura, il più giovane, un 16enne è stato denunciato per tentata truffa e trasferito in una comunità per minori, mentre il dodicenne che lo accompagnava è stato riaffidato alla famiglia.