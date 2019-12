Cocaina nascosta nell'auto, arrestato un 41enne Ai domiciliari Maurizio Arena, di Montesarchio, fermato dai carabinieri

Venti grammi di cocaina. Sono costati l'arresto a Maurizio Arena, 41 anni, di Montesarchio, già noto alle forze dell'ordine, fermato dai carabinieri della locale Compagnia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era al volante di una macchina che i militari hanno bloccato nella serata di ieri lungo la circumvallazione per Paolisi, rinvenendo la droga all'interno.

Condotto in caserma, Arena è stato dichiarato in arresto per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, su ordine della Procura, sottoposto ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip. E' difeso dall'avvocato Vittorio Fucci.