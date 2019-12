Trovati con hashish e marijuana, segnalati cinque giovani Controlli dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio

Denunce, segnalazioni e proposte di foglio di via al termine dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Le denunce hanno riguardato un 57enne di Dugenta (aveva rottamato il proprio veicolo, a lui affidato in custodia dopo un sequestro amministrativo, non facendolo rinvenire nel luogo di custodia); e una 22enne di nazionalità rumena, residente a Napoli (furto di 100 euro ad un pensionato di S. Agata dei Goti).

Un 34enne, un 28enne, una 19enne, una 18enne ed una 20enne sono stati segnalati come consumatori di stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso, a Montesarchio, Bonea, Moiano ed Airola, complessivamente, di 9 grammi di hashish e 6 di marijuana.

Infine, due giovani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati proposti per il foglio di via da Montesarchio, mentre a Pannarano un'auto senza assicurazione è stata sottoposta a sequestro amministrativo.