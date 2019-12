Blitz antidroga di luglio, 44enne va ai domiciliari Il Gip per Cosimo Nizza, 44 anni, di Benevento, fermato con altre due persone dalla Mobile

Arresti domiciliari. Li ha disposti il gip Loredana Camerlengo per Cosimo Nizza (avvocati Fabio Russo e Antonio Leone), 44 anni, di Benevento, una delle due persone finite in carcere – una terza ai domiciliari – lo scorso 3 luglio durante un blitz antidroga della Mobile. Che, come si ricorderà, era scattato in contemporanea in due abitazioni di via Vitelli e alla contrada San Giovanni di Apollosa, ed aveva permesso di rinvenire e sequestrate due chili e mezzo di eroina e cocaina.

Un chilo di eroina e 800 grammi di cocaina erano stati scovati, in particolare, in una borsa frigo nascosta in un terreno nelle vicinanza della casa di Apollosa.