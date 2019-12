Schiaffi e morsi a mamma e nonna, arrestato 28enne Giovane di origini russe fermato dagli agenti del Commissariato di Telese Terme per maltrattamenti

Maltrattamenti in famiglia è l'accusa contestata ad un 28enne di origini russe arrestato nella tarda serata di domenica dagli agenti del Commissariato di Polizia di Telese Terme a Dugenta. Secondo l'accusa il giovane avrebbe colpito con schiaffi ed avrebbe morso sia la madre adottiva che la nonna. L'allarme è scattato dopo una telefonata al 113 da parte di alcune persone che avevano udito delle urla provenire da un appartamento.

In casa anche tracce di sangue e ciocche di capelli strappate alle malcapitate. Una violenza cieca che, secondo l'accusa, andava avanti già da qualche tempo.

Bloccato, il 28enne è stato dichiarato in arresto, mentre per le vittime di maltrattamenti si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza del 118. Successivamente, i medici hanno trasferito entrambe in ospedale per accertamenti.

Una vicenda sulla quale ora sono in corso le indagini che dovranno appurare cosa abbia scatenato l'ira del 28enne e da quanto tempo le due malcapitate erano finite nel suo mirino.