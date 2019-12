Auto si schianta contro rimorchio camion, ferito 39enne Statale 87. Volkswagen Golf ha tamponato violentemente un carrello per mezzi industriali

E' di una persona ferita e un'auto completamente distrutta anteriormente il bilancio di un incidente stradale registrato lungo la Statale 87 Benevento – Campobasso, nel territorio di Torrepalazzo. Secondo una prima ricostruzione e per cause ancora in corso di accertamento, una Golf station wagon ha violentemente tamponato un camion con al seguito un carrello per il trasporto di ruspe o mezzi industriali che era fermo a margine della carreggiata. Un impatto terribile che ha completamente sventrato l'auto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari dell'Unità di rianimazione 118 della Croce Rossa, i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Polizia stradale. All'arrivo i soccorritori hanno temuto il peggio per come era ridotta l'auto. All'interno, incastrato tra le lamiere, il malcapitato che era in viaggio verso il capoluogo sannita. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere con i sanitari della Croce Rossa. Il 39enne è stato poi trasferito in ospedale in codice rosso a causa delle ferite riportate in varie parti del corpo.

Sull'accaduto sono ora in corso le indagini della Polstrada che ha effettuato i rilievi.

Necessario l'intervento dell'Anas per la viabilità e per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dal sinistro.