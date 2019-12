Morte avvocato Preziosi, cordoglio della Camera Penale sannita Il presidente Russo: "Un esempio di avvocato altamente qualificato, un esempio deontologico"

Sulla morte dell'avvocato irpino Massimo Preziosi interviene la Camera Penale di Benevento con una nota del presidente Domenico Russo (nella foto): “La Camera Penale di Benevento ha appreso, con sentito dolore e sincera commozione, della scomparsa del Collega Massimo Preziosi, decano dei penalisti avellinesi, già Presidente della Camera penale Irpina”.

L'avvocato Russo ricorda come il compianto Preziosi “ha sempre rappresentato un esempio di avvocato altamente qualificato, un esempio dal punto di vista deontologico, un esempio per la passione e per la dedizione con cui ha sempre ricoperto i ruoli di rappresentanza dell’Avvocatura, che con grande merito gli sono stati assegnati nel corso della Sua esemplare carriera professionale.

La Giunta – conclude il presidente della Camera Penale di Benevento -, a nome di tutti gli iscritti della Camera penale di Benevento, si stringe affettuosamente alla famiglia dell’avvocato Preziosi, alla Camera penale Irpina e a tutti i Colleghi penalisti in questo momento di sentito dolore e di profonda tristezza”.