Si schianta con l'auto contro Ponti Maddaloni, muore 48enne La vittima è un ingegnere informatico residente a Sant'Agata de' Goti

Viveva a Sant'Agata de' Goti il 48enne, ingegnere informatico, che questa mattina ha perso la vita in un tragico incidente stradale. L'uomo, partito dal centro saticulano, dove viveva con la moglie e due figli, giunto nei pressi dei Ponti di Valle di Maddaloni, ha probabilmente perso il controllo della sua Mercedes Classe B che si è schiantata contro uno dei massicci piloni. Un urto tremendo che ha fatto persino ribaltare l'auto sulla carreggiata. Il veicolo nell'impatto si è disintegrato. Nulla da fare per il professionista che da anni viveva nel Sannio. Troppo violento l'impatto con il pilone. Inutili purtroppo, i tentativi di soccorre il 48enne morto sul colpo. Sul posto sono accorse le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi. La salma, su disposizione del magistrato è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Caserta. Dolore a Sant'Agata de' Goti dove il professionista si era trasferito dopo il matrimonio e dove era molto conosciuto anche per via della sua professione. Resta da stabilire ora cosa abbia provocato l'incidente.