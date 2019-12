Doppio tamponamento, auto fuori uso e raccordo chiuso Volante della polizia travolta da un furgone

Momenti di paura questo pomeriggio lungo il raccordo tra le uscite di Benevento Stadio e Benevento Libertà per un doppio tamponamento registrato poco dopo l'uscita dell'impianto sportivo. Due le auto che si sono inizialmente tamponate e che si sono fermate a margine della carreggiata.

Dopo qualche minuto sul posto è intervenuta la volante della polizia per prestare i primi soccorsi. All'improvviso la Seat Leon con i colori d'istituto è stata tamponata violentemente da un furgone che sopraggiungeva. Per fortuna nessuna conseguenza per i due agenti che erano appena scesi dall'abitacolo. Scattato l'allarme lungo il raccordo sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale per i rilievi.

A causa della pericolosità dell'arteria interrotta le forze dell'ordine hanno deciso di chiudere completamente il tratto del raccordo fino alla rimozione dei veicoli incidentati. Nessuna conseguenza fortunatamente neanche per i conducenti delle auto coinvolte nel primo tamponamento.