Ladri in azione nell'hinterland: rubati soldi e preziosi Sono almeno due le abitazioni finite nel mirino nella zona di Sant'Angelo a Cupolo

Ancora ladri in azione nell'hinterland di Benevento dove nel mirino sono finite due abitazioni tra le frazioni Perrillo, Montorsi e via Pescara di Sant'Angelo a Cupolo

sempre identiche le tecniche utilizzate dai malviventi per entrare nelle case. Dopo aver forato un infisso, i malviventi fanno ruotare la maniglia ed aprono le finestre. Attenzione rivolte alle camere da letto messe a soqquadro. Spariti soldi e qualche oggetto in oro. Al rientro l'amara sorpresa per i proprietari che non hanno potuto fare altro che far scattare l'allarme. Lavoro per i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile che hanno effettuato i sopralluoghi ed avviato le indagini. Si potrebbe trattare sempre della solita banda che negli ultimi tempi entra in azione nei centri del Sannio, quasi sempre dopo aver raggiunto gli 'obiettivi' a bordo di audi di colore nero o bianco che spesso vengono segnalate nei pressi delle case finite nel mirino. Ipotesi che ovviamente sono ora al vaglio degli investigatori.