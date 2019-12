Anziano morto dopo un incidente, cinque indagati Martedì l'autopsia di un 82enne gravemente ferito nell'incidente lungo il raccordo del 1 ottobre

Sono cinque le persone 'avvisate' dal sostituto procuratore Marilia Capitanio per la morte di un 82enne di Pietradefusi, avvenuta mercoledì al Rummo, dove era ricoverato in gravi condizioni dal 1 ottobre, quando era rimasto ferito in un incidente.

Un atto dovuto per consentire ad una 59enne di Venticano, un 70enne ed un 46enne di Eboli, un 37enne di Atripalda e un 38enne di Rotondi di nominare un consulente che partecipi all'autopsia dell'anziano. Sarà eseguita martedì pomeriggio dal medico legale Lamberto Pianese, al quale il Pm affiderà l'incarico.

L'incidente, come si ricorderà,era accaduto lungo il raccordo autostradale tra San Giorgio del Sannio e Castel del Lago, in territorio di Calvi. E' qui che, secondo una prima ricostruzione degli agenti della polstrada, si sarebbe verificato l'impatto tra una 600 con a bordo tre persone, tra le quali la vittima, ed il trattore di un'impresa che per conto dell'Anas stava tagliando l'erba lungo l'arteria. Gli indagati sono difesi in questa fase, tra gli altri, dagli avvocati Antonio Leone, Giuliana Romaniello, Cecchino Cacciatore, Simona Barbone, Gianluca Attanasio. Per le parti offese l'avvocato Marika Santoro.