Raffiche di vento e pioggia, danni nel Sannio Decine gli interventi dei vigili del fuoco per alberi sradicati, dissesti e coperture divelte

Sono decine e decine gli interventi richiesti ai vigili del fuoco a causa dei danni provocati dalle forti raffiche di vento e dagli acquazzoni delle ultime ore. A creare le maggiori difficoltà sono gli alberi e i rami caduti sulle carreggiate delle strade provinciali, statali o comunali. Contrada San Vito, Arpaise, Pietrelcina, Montesarchio, Ceppaloni e Benevento le zone più colpite. Paura al rione Ferrovia per una grondaia volata via dal tetto di un palazzo e finita su un'auto. E ancora pezzi di guaina sono volati via da una copertura a Pietrelcina. Un albero caduto lungo la carreggiata ha rallentato il traffico lungo la Statale Appia a contrada Epitaffio. Pompieri in azione anche nella zona di Terranova di Arpaise. Il vento forte, come sempre accade, sta creando problemi anche alle linee Telecom ed Enel. Al lavoro anche la polizia municipale di Benevento e le forze dell'ordine. Pompieri in azione anche al Rione Libertà per via di una serie di verifiche statiche e per infiltrazioni registrate in alcune abitazioni.

IN AGGIORNAMENTO