Estorsione a clienti prostitute, De Luca agli arresti in casa Era in carcere per una pena definitiva

Dal carcere, dove ha scontato una pena, ai domiciliari, ai quali a giugno l'aveva spedito il Riesame. E' la decisione del giudice dell'esecuzione Fallarino per Annio De Luca (avvocato Luca Russo), 52 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, al quale la Squadra mobile, lo scorso 21 maggio, aveva notificato in carcere una ordinanza per una estorsione e tre tentate estorsioni che avrebbe commesso tra marzo ed agosto 2018. Quando, spacciandosi per un ispettore della Questura di Benevento e, in un caso, per carabiniere, avrebbe messo nel mirino quattro uomini di Paduli, della provincia di Campobasso, di Pietrelcina e Benevento, che erano in compagnia di donne dedite alla prostituzione. Li avrebbe minacciati, con l'obiettivo di farsi consegnare somme di denaro, di procedere nei loro confronti con multe dovute alle loro frequentazioni, o di svelare le stesse alle mogli.