Trovata alla guida di un'auto rubata, denunciata Sequestri e controlli dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio

Quattro persone denunciate, tre proposte per il foglio di via obbligatorio, altrettante segnalate per droga e il sequestro di un motociclo perchè trovato in strada nonostante fosse già sottoposto ad un analogo provvedimento. Questo il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

In particolare i militari della Stazione di Sant'Agata de' Goti hanno denunciato un 46enne per sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e guida senza patente. L'uomo è stato fermato in sella ad uno scooter già sottoposto a sequestro e senza assicurazione. Sempre a Sant'Agata una 27enne è stata trovata alla guida di un'auto risultata rubata a Caserta lo scorso 4 dicembre. A Forchia nel mirino è finito 30enne marocchino che non ha rispettato l'ordine di espulsione. Ad Arpaia invece un 34enne è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica. I militari hanno inoltre effettuato una serie di controlli contro lo spaccio degli stupefacenti ed hanno segnalato tre persone per uso personale di droga.