Bomba carta sotto un'auto, scatta l'allarme FOTO Il ritrovamento questa mattina nella zona di contrada San Vito

Saranno gli artificieri in arrivo da Napoli a rimuovere l'ordigno rudimentale che questa mattina è stato ritrovato sotto un'auto nella zona di contrada San Vito a Benevento. La bomba carta è stata posizionata nella parte posteriore di una Kia. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante, la Squadra mobile e i vigili del fuoco. Il veicolo era stato lasciato in sosta in un cortile. Solo qualche giorno fa un'altra bomba carta era stata fatta esplodere sotto l'auto di un rappresentante di commercio, sempre nella zona del Rione Libertà. Ed ancora nella notte tra sabato e domenica un'auto era stata data alle fiamme al Rione Ferrovia.

Necessario l'intervento degli artificieri della Polizia di Stato da Napoli che hanno recuperato e messo in sicurezza l'ordigno che sarà fatto brillare nelle campagne di Benevento.

L'auto è di proprietà di una famiglia già finita nel mirino la scorsa settimana a poca distanza. In via Napoli dove una bomba carta era stata fatta esplodere sotto la Renault Megane di un agente di commercio.

Sono ora in corso le indagini degli agenti delle Volanti e della Polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi.