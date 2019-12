Terremoto, martedì scuole chiuse a Benevento La decisione annunciata dal sindaco Mastella durante il Coc nella sede della polizia municipale

Scuole chiuse domani, martedì 17 dicembre a Benevento. La decisione del sindaco Mastella è arrivata pochi minuti fa durante la riunione del Comitato operativo Comunale convocata per le 19 presso il comando provinciale della Polizia Municipale.

La decisione è stata presa anche perchè in numerosi istituti scolastici non sono state completate le verifiche tecniche da parte degli esperti di comune e Provincia e dai vigili del fuoco.

Saranno, invece, regolarmente aperti gli uffici comunali poiché dalle verifiche effettuate questo pomeriggio non sono risultati danni alle strutture.

In ogni caso il Centro Operativo Comunale continuerà a monitorare costantemente la situazione, pronto a mettere in atto le misure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile nel caso di allarme sismico. A tal proposito, il sindaco ricorda anche che sul sito ( www.comune.benevento.it ) e sulla pagina Facebook (www.facebook.com/ComunediBenevento) del Comune sono state pubblicate le aree di attesa e le aree di accoglienza in caso di allarme sismico e che è possibile iscriversi gratuitamente al servizio “Sindaci in contatto” (chiamando il numero verde 800 029144) che provvede ad avvisare telefonicamente i cittadini in caso di allerta.