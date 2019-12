Tragico incidente sulla Telesina, muore giovane carabiniere Alvignano. La vittima è un 25enne di Sant'Agata de' Goti che viaggiava in sella ad una moto

E' un carabiniere di appena 25 anni la vittima dell'ennesimo tragico incidente stradale registrato lungo la Statale Telesina, Benevento – Caianello, nel territorio di Alvignano, in provincia di Caserta. Il giovane viaggiava in sella ad una moto da strada quando per cause in corso di accertamento è rovinato sull'asfalto dopo l'impatto con un'auto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorse le ambulanze, il personale Anas e la Polizia stradale di Caianello per i rilievi.

La vittima era originaria di Sant'Agata de' Goti e prestava servizio a Roma presso la Compagnia dell'Arma, Roma Trionfale.

IN AGGIORNAMENTO