Auto contro camion del latte, muore un sannita Incidente in Molise. La vittima era di Baselice e viaggiava a bordo di una Fiat 16

Giornata tragica per gli incidenti stradali fuori provincia che hanno però causato la morte di due persone residenti nel Sannio. Dopo il drammastico scontro lungo la Telesina, dove è morto un giovane carabiniere di Sant'Agata de' Goti, sempre nel tardo pomeriggio un 54enne di Baselice ha perso la vita in Molise in seguito ad un altro grave sinistro. E' accaduto lungo la Statale 212 della Valfortore, nel territorio di Riccia, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, mentre l'uomo viaggiava a bordo della sua Fiat 16, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un camion Eurocargo, condotto da una persona del posto, che trasportava latte. Violentissimo l'impatto che ha completamente distrutto sia il veicolo che la parte anteriore del mezzo pesante. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze. Tutto inutile, purtroppo, per il 54enne che è morto a causa delle gravi ferite riportate. sull'accaduto sono ora in corso le indagini delle forze dell'ordine.