Ladri scatenati. Tre colpi messi a segno, uno tentato Malviventi in azione a contrada Cancellonica di Apollosa ripresi anche dalle telecamere

Sono quattro i malviventi entrati in azione nella serata di ieri in altrettante abitazione a contrada Cancellonica di Apollosa. Tutti con il volto coperto da passamontagna e con guanti alle mani per non lasciare tracce. Sono stati ripresi in una delle abitazioni finite nel mirino dal sistema di videosorveglianza. Incuranti delle telecamere, i banditi hanno agito rapidissimi anche se dopo aver messo tutto a soqquadro sono andati via per fortuna con 'solo' 60 euro.

Identica ovunque la tecnica per entrare nelle abitazioni. Attenzione rivolte agli infissi forati e aperti.

Una volta guadagnato l'accesso, anche negli altri due episodi, gli autori dei raid sono scappati con gioielli e qualche decina di euro. A vuoto, fortunatamente, il quarto colpo. In questo caso probabilmente i ladri sono stati disturbati da qualcosa e sono scappati via probabilmente a bordo di un'auto. Al rientro l'amara sorpresa per le vittime che nn hanno potuto fare altro che allertare il 112. sul posto i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per cercare di identificare i componenti di quella che potrebbe essere solo una delle bande che quasi quotidianamente entra in azione nell'hinterland beneventano.