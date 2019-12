Dipendente Samte minaccia di buttarsi da una finestra | FOTO Tensione in via Mazzoni a Benevento dopo l'annuncio della messa in liquidazione della società

Momenti di paura questa mattina per un dipendente della Samte salito su una finestra della sede di via Mazzoni a Benevento. L'uomo minaccia di buttarsi di sotto per via della grave situazione finanziaria in cui versa la società, interamente controllata dalla Provincia di Benevento che nel Sannio si occupa della gestione dei rifiuti e dell'impianto Stir di Casalduni. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e le forze dell'ordine.

Una situazione complicata per le decine di dipendenti per i quali si prospetta un futuro non roseo nonostante le rassicurazioni arrivate durante l'ultima riunione tra Provincia, Samte, Ato rifiuti e sindacati. La Samte, infatti, con molta probabilità sarà messa in liquidazione il prossimo 30 dicembre quando i soci compariranno dinanzi ad un notaio.

Grazie alla mediazione degli agenti della Digos e dopo aver parlato con il segretario generale Uil Trasporti, Cosimo Pagliuca, il dipendente è sceso dal davanzale della finestra e la trattativa è potuta continuare all'interno degli uffici della Samte.

Al centro dell'estrema protesta il pagamento delle mensilità arretrate e il futuro della società della Provincia di Benevento. Ai dipendenti infatti era stato promesso il pagamento di alcune mensilità prima di Natale.