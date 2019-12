Ancora furti in città e in provincia: rubate armi e gioielli Colpi nel quartiere Pacevecchia e a San Giorgio del Sannio

Non si arresta l'ondata di furti nel Sannio. Anche nelle ultime ore i banditi sono entrati in azione in almeno due abitazioni. Nel primo caso, in via Einstein i malviventi attraverso un infisso sono entrati nell'appartamento ed hanno messo a soqquadro gli ambienti e rubato soldi e monili.

In via Lucarelli a San Giorgio del Sannio, invece, i ladri sono entrati in una casa ed hanno rivolto le loro attenzioni ad alcuni preziosi e anche ad una cassaforte che conteneva un fucile che è stato portato via. Al rientro dei proprietari l'amara sorpresa. Alle vittime degli ennesimi raid non è rimasto altro da fare che allertare le forze dell'ordine che hanno effettuato i sopralluoghi ed avviato le indagini.