Tombe distrutte dagli alberi sradicati dal vento | FOTO Comune di Vitulano in azione per ripristinare il luogo sacro devastato dal maltempo

Da questa mattina, passata l'emergenza vento e pioggia, gli operai sono in azione all'interno dei cimiteri devastati dagli alberi caduti che hanno colpito, e in alcuni casi distruggendoli, tombe manufatti. La conta dei danni è ingente. Operai in azione anche nel cimitero di Benevento dove alcuni alberi risultano essere caduti o pericolosamente rimasti in bilico sulle strututre che ospitano i loculi.

“Oggi ci dedicheremo ai defunti. In fondo hanno preso su di loro il carico della devastazione”, scrive invece il sindaco di Vitualno, Raffaele Scarinzi che dalla sua pagina facebook ha pubblicato una serie di foto che ben rendono l'idea di quello che è accaduto. Devastazione che, come scrive il primo cittadino del centro della Valle Vitulanese, ha colpito maggiormente il locale cimitero. In azione gli operai del Comune e di una ditta che con le motoseghe ora dovranno liberare vialetti e tombe dai grossi tronchi di pini e cipressi che si sono abbattuti sulle tombe. Solo dopo si procederà alla sistemazione.