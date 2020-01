Provoca incidente e scappa, arrestato dopo inseguimento Carabiniere fuori servizio si lancia all'inseguimento: fermato 35enne di Cervinara

E' stato arrestato al termine di un movimentato inseguimento il 35enne che ieri nel territorio di Forchia, lungo la Statale Appia, ha provocato un incidente stradale e, invece di fermarsi, si era poi allontanato a gran velocità.

L'uomo è risultato positivo ai test per accertare l'assunzione di alcol e droga e per questo si trova ora piantonato all'interno dell'ospedale Rummo di Benevento dopo essere stato bloccato da un maresciallo dell'Arma, fuori servizio, nei pressi della stazione di Rotondi, in Provincia di Avellino. Tutto è cominciato nel primo pomeriggio di ieri quando il 35enne, di Cervinara, alla guida della sua Mercedes ha attraversato un incrocio nonostante il semaforo rosso. Inevitabile l'impatto con una Renault Clio guidata da una donna. Coinvolta nell'incidente anche una terza auto. Si tratta di una Lancia Y condotta da un uomo rimasto per fortuna illeso. Ferita invece la conducente della Clio.

All'incidente ha assistito un carabiniere, maresciallo della Stazione di Valle di Maddaloni libero dal servizio che, quando ha notato il 35enne scappare si è lanciato all'inseguimento della Mercedes ed ha fatto scattare l'allarme al 112. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che con il collega hanno bloccato il 35enne nei pressi della stazione ferroviaria. L'uomo, anch'egli ferito nell'incidente che aveva provocato, è stato dichiarato in arresto e ricoverato in ospedale.