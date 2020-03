Si radunano in strada, uno è ai domiciliari: denunciati in 4 E' accaduto a Montesarchio

Erano in quattro, tutti in strada. Dove uno di loro non si sarebbe peraltro potuto trovare anche perchè sottoposto ai domiciliari. Li hanno sorpresi a Montesarchio i carabinieri del Nucleo radiomobile della locale Compagnia. I quattro giovani stavano amabilmente parlando quando sono stati fermati ed invitati a fornire la motivazione della loro presenza all'aperto.

Le loro autodichiarazioni sono risultate non veritiere, ecco perchè i quattro sono stati tutti denunciati per il mancato rispetto delle nome adottate contro la diffusone del contagio da Covid-19; uno di loro, un 27enne, anche per evasione, appunto, dagli arresti in casa.