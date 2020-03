Puglianello si 'blinda' con reti e rotoloni di fieno Il sindaco ordina la chiusura degli accessi al paese

Quel cartello ed il suo messaggio di accoglienza – Benvenuti a Puglianello, cittadina delle eccellenze- ora stridono inevitabilmente con il contesto. Benvenuti un corno, urlano infatti quelle reti di recinzione piazzate una affianco all'altra per bloccare una delle strade di ingresso. Il centro telesino si è infatti blindato su ordine del sindaco Francesco Rubano.

Puglianello off limits, dove vuoi andare se incroci, in un altro punto di accesso, alcuni rotoloni di fieno sistemati al centro della carreggiata? Perchè sia stata adottata una simile scelta, il primo cittadino lo ha spiegato “alla luce del crescente numero di contagi registrato nelle ultime ore in provincia, ed in considerazione dell'alta percentuale di casi in Valle Telesina”. Dove sono sette – secondo l'ultimo bollettino dell'Asl – le persone risultate positive al Covid – 19 sulle tredici complessive nel Sannio.

Ecco perchè – ha aggiunto Rubano - “per garantire un livello concreto di sicurezza e tentare di evitare rischi di contagi nel Comune di Puglianello, ho varato una ordinanza, che sarà valida per 15 giorni a partire da oggi, finalizzata a chiudere tutti gli accessi del nostro territorio ad eccezione di via San Salvatore (cavalcavia località San Mennitto) e della S.P via Torrione”.

E ancora: "Tale provvedimento è stato attuato per tutelare la salute pubblica di tutti. In circostanze come questa, soltanto gli eccessi potranno ridurre i rischi". E' tutto dal fronte, passo e chiudo.