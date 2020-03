Sindaco-autista, a Caserta per pacco alimentare a 20 famiglie L'iniziativa del primo cittadino di Vitulano, Raffaele Scarinzi

Quando essere sindaco significa non solo indossare la fascia tricolore alle manifestazioni ufficiali ma anche e soprattutto azioni concrete. Che, in un momento di straordinaria difficoltà come quello che stiamo attraversando, assumono una dimensione ancora più importante perchè si traducono nell'aiuto a chi ne ha bisogno. Come le famiglie di Vitulano in attesa di ricevere il pacco alimentare mensile.

C'era da andare a ritirarlo a Caserta, presso il Banco delle opere di carità, ma l'operaio al quale era stato affidato l'incarico ha espresso i suoi comprensibili timori per la trasferta, legati al rischio di contagio.

A rompere gli indugi è stato il primo cittadino, Raffaele Scarinzi, che, munito di mascherina e guanti, ed accompagnato da un amico, anch'egli opportunamente protetto, si è messo al volante di un furgone e questa mattina ha raggiunto Caserta. Dove ha caricato prodotti alimentari per venti nuclei familiari che ne usufruiscono grazie alle offerte dell'Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e da alcuni produttori.

“Le richieste di aiuto stanno aumentando sempre più – spiega l'avvocato Scarinzi – perchè sono in tanti a non riuscire a mettere più il piatto a tavola dopo il blocco di numerosissime attività per l'emergenza sanitaria. Sarebbe stato assurdo rinunciare a tutti quei generi alimentari, ecco perchè non ho perso tempo e mi sono messo in viaggio”. Chapeau.