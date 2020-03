Auto in fiamme, paura per un automobilista - FOTO E' accaduto questa mattina a Montesarchio

Stava tranquillamente camminando con la sua Smart a benzina quando all'improvviso si è spento il motore e dal vano è cominciato a fuoriuscire del fumo. Momenti di paura questa mattina per un automobilista per l'incendio di una Smart. Il conducente stava transitando lungo via Lato Nuovo, la strada che conduce al Castello di Montesarchio, quando all'improvviso ha notato le fiamme. Per fortuna l'uomo è riuscito a scendere dall'abitacolo prima che le fiamme invadessero l'abitacolo. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili dle fuoco del distaccamento di Bonea che hanno spento l'incendio.