Incendi di ieri a Cerreto Sannita, denunciato 51enne L'uomo fermato dai carabinieri di Cerreto Sannita e trovato in possesso di buste e accendino

Ieri una serie di incendi boschivi aveva preoccupato i residenti della Valle Telesina e in particolare quelli di Cusano Mutri e Cerreto Sannita (LEGGI QUI ALTRO SERVIZIO).

In quest'ultimo caso, registrato in località Montealto i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno identificato e denunciato il presunto autore. Si tratta di un agricoltore di 51anni del posto. L'uomo è stato fermato dai militari dopo poco l'allarme scattato per l'incendio e trovato in possesso buste in plastica, corde in nylon ed un accendino, verosimilmente utilizzati per appiccare i focolaio nella zona.

Al termine dei controlli l'uomo è stato denunciato per incendio doloso. Mentre il materiale è stato sequestrato.