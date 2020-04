Sui monti sanniti è già tempo di incendi, Canadair in azione FOTO - In fiamme boschi del monte Mutria, di Cusano e Cerreto

Nonostante le temperature si siano alzate solo da qualche giorno nel Sannio si contano già i primi incendi in alta quota. Non si può certo parlare di combustione spontanea partita per il gran caldo del periodo estivo. Sta di fatto che per tutta la giornata di oggi i vigili del fuoco ed alcune squadre antincendio hanno lavorato a lungo per avere ragione su alcuni focolai probabilmente appiccati e che hanno interessato i boschi del monte Mutria, una cima del gruppo dei monti del Matese, di Cusano Mutri e di CerretoSannita.

Luoghi impervi da raggiungere tanto che si è reso necessario l'intervento di due aerei canadair che hanno gettato acqua dall'alto per cercare di circoscrivere i roghi. Vigili del fuoco in azione anche nella zona di Pontelandolfo per un incendio di sterpaglie e in altre zone del Sannio.