Impianto compostaggio Sassinoro, il Tar dice stop Accola l'istanza cautelare del Comune di Sassinoro

Sospeso l'avvio dell'impianto di compostaggio a Sassinoro. Lo stop è arrivato dal Tar, in composizione monocratica, che ha accolto l'istanza cautelare, inaudita altera parte, dell'avvocato Maurizio Balletta.

Nel ricorso, preparato in tempi record, il legale aveva evidenziato le violazioni del Piano territoriale provinciale, che vieta la costruzione di impianti a 300 metri dal fiume Tammaro e a meno di 250 metri dalle abitazioni, non tralasciando anche un altro dato a suo dire importante: la riduzione della polizia fideiussoria per i danni ambientali. Argomentazioni, le prime, accolte dal Tar, che ha dunque bloccato l'iter previsto da una decisione regionale. Un via libera che nei giorni scorsi, come si ricorderà, ha suscitato numerose prese di posizione politiche.