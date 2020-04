Dal Molise a Melizzano in auto e con la droga Fermati e denunciati tre uomini dagli agenti del Commissariato di Telese

Tre persone già note alle forze dell'ordine, tutte provenienti dal Molise, sono state denunciate per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, una anche anche per detenzione di stupefacenti. Erano a bordo di un'auto che gli agenti del Commissariato di Telese Terme, guidati dal vicequestore Alessandro Salzano, hanno fermato lungo la Fondovalle Isclero, in territorio di Melizzano.

Alla domanda su cosa facessero in giro, i tre - di età compresa tra i 21 e i 43 anni- non hanno fornito una motivazione valida alla luce delle norme contro la diffusione del contagio. Sono stati perquisiti, il più giovane aveva addosso una quantità di eroina, cocaina, hashish e marijuana.