Tornavano da Napoli con 33 ovuli di eroina: arrestati Blitz della Mobile, ai domiciliari Primo Aniello De Luca, 37 anni, e Antonio Amato, 44 anni,

Trentatre ovuli di eroina. In parte custoditi addosso, per il resto nell'auto. E' il 'bottino' dell'operazione antidroga condotta dalla Squadra mobile, per la quale sono stati arrestati Primo Aniello De Luca, 37 anni, e Antonio Amato, 44 anni, di Benevento, ai quali è stata contestata l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il blitz degli uomini della sezione antidroga è scattato intorno alle 6.30 alla contrada Serretelle, dove è stata fermata la Lancia Lybra a bordo della quale viaggiavano i due indagati, che stavano rientrando in città, da Napoli, utilizzando la statale Appia nella speranza di eludere i controlli.

I poliziotti, che evidentemente ne stavano seguendo i movimenti, li hanno 'stoppati' e perquisiti, rinvenendo la 'roba'. Dichiarati in arresto, De Luca e Amato sono stati sottoposti ai domiciliari su ordine del sostituto procuratore Maria Colucci. Sono difesi dall'avvocato Claudio Fusco.