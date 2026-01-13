La sfida col Casarano al "quinto anno" Di Cicco di Lanciano

Benevento-Casarano sarà diretta dal quinto anno Giorgio Di Cicco di Lanciano. La squadra giallorossa lo ha già incrociato in due occasioni sempre contro il Picerno. La prima volta al Vigorito il 15 ottobre 2024 (2-2 - 18', 79' su rig. Murano (P), 73' Marotta (B), 94' Kubica (B)-), la seconda nel piccolo stadio lucano lo scorso 24 settembre, che terminò ancora col punteggio di 2 a 2 (prima doppietta di Salvemini, poi Granata ed Energe per i lucani).
A Benevento sabato guardalinee saranno Paolo Tomasidi Schio ed Elia Tini Brunozzidi Foligno. Quarto uomo sarà Gerardo Simone Carusodi Viterbo. Operatore Fvs Pierpaolo Vitaledi Salerno.