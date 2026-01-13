Sicurezza, Parisi (Lega): " In arrivo nuovi agenti anche a Benevento" Per la Campania rinforzi con 264 nuove unità

“La Campania si prepara a un importante rafforzamento delle Forze di Polizia, con 264 nuovi agenti in arrivo nei prossimi mesi, di cui 5 assegnati a Benevento".

Così

Lo dichiara Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega che prosegue "Un incremento di unità, così come previsto dal piano di assunzioni della Polizia di Stato tra gennaio e marzo 2026, che rappresenta un passo fondamentale per garantire maggiore sicurezza, offrire tutele ai cittadini, alle famiglie e alle persone più fragili, e contrastare con determinazione illegalità e microcriminalità. Un risultato diventato possibile anche grazie all’impegno della Lega in tema di sicurezza.

Più uomini e donne in divisa a presidio del territorio significano controllo, prevenzione e una risposta più efficace alle esigenze delle comunità locali. Un ringraziamento va al sottosegretario Nicola Molteni e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per l’attenzione dimostrata nei confronti del Sannio e della Campania”.