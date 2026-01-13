Ok a messa in sicurezza e riqualificazione del ponte sul fiume Volturno In territorio di Amorosi sulla Strada provinciale n. 87

Sottoscritto presso la Segreteria generale alla Rocca dei Rettori il contratto per la messa in sicurezza e riqualificazione del ponte sul fiume Volturno in territorio di Amorosi (BN) sulla Strada provinciale n. 87 (ex Statale Sannitica).

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, il quale ha precisato che gli interventi sono finanziati con un Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 07/05/2021, che destinava risorse finanziarie alle Province da utilizzarsi esclusivamente per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti.

Dopo l’approvazione, dapprima del progetto di fattibilità da parte del Settore Tecnico della Provincia diretto dall’ing. Angelo Carmine Giordano, quindi del progetto esecutivo definitivo a cura della Ditta aggiudicataria della gara di appalto, possono cominciare i lavori che

comportano una spesa di € 3.400.000. Il cantiere comporta 240 lavorativi.

La Strada provinciale n. 87 “Sannitica” attraversa un territorio con notevole densità demografica e collega la Valle Telesina con la Provincia di Caserta, proprio grazie al ponte sul fiume Volturno in territorio di Amorosi, e la Strada a scorrimento veloce n. 372 Benevento – Telese – Caianello.

La Sannitica, inoltre, che ha uno sviluppo di circa 33,5 Km., attraversando i territori di Amorosi, Telese Terme, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo, San Lupo, Pontelandolfo e Morcone, si congiunge con la Strada a scorrimento veloce Benevento – Campobasso e fa dunque da raccordo nei collegamenti interregionali.

I capisaldi di tale rete infrastrutturale sono rappresentati appunto dal Ponte sul Volturno in Amorosi al confine con il casertano e

dall’innesto sulla superstrada Fondo Valle Tammaro alla località S. Maria del Guglieto in territorio di Morcone.

In questo percorso interregionale uno dei punti a maggiore criticità è proprio il ponte sul fiume Volturno: oltre ad avere una carreggiata

stradale di limitate dimensioni, il ponte presenta infatti un tratto di marciapiede a sbalzo, con relativa barriera, in precarie condizioni di stabilità, che ne pregiudica le condizioni di percorribilità e sicurezza. Segnalata la necessità di un intervento risolutore delle problematiche e delle criticità attinenti la sicurezza stradale su questa infrastruttura e per non compromettere il collegamento tra il Comune di Amorosi e

quelli viciniori ed, in definitiva, l’intera percorrenza verso il Casertano ed Molise, è stata dunque decisa, ha ricordato il Presidente Lombardi, di programmare la messa in sicurezza del ponte sul Volturno.

“Con la sottoscrizione del contratto si completa finalmente il lungo percorso tecnico – amministrativo susseguente alla certificazione della

situazione di precarietà dei collegamenti infrastrutturali”, ha dichiarato Lombardi. “Abbiamo dunque posto un punto fermo su una delle più pressanti richieste da parte degli utenti stradali e sono dunque lieto di poter annunciare l’apertura di un cantiere di lavoro tanto atteso da parte delle comunità locali e tanto importante per i collegamenti interregionali e per lo sviluppo dei commerci delle attività produttive presenti sul territorio”, ha concluso il Presidente.