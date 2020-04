Moto sequestrata, lui riparte a tutto gas: denunciato E' accaduto a San Giorgio del Sannio

E' ripartito a tutta velocità con quella moto che stava guidando senza patente e documenti. Condotte che sono valse ad un uomo di San Giorgio del Sannio la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e violazione di sigilli. Ipotesi di reato contestate dai militari della Stazione carabinieri forestale di San Giorgio del Sannio, che alla via Sterpara hanno fermato una persona in sella ad una KTM 300 per uso fuoristrada (motocross).

Quando il condudente si è senito dire che il motoveicolo era sotto sequestro amministrativo per "violazioni al codice riscontrate su una strada di pubblico transito (i motocross propriamente detti possono circolare solo su circuiti autorizzati in quanto sprovvisti di targa e di copertura assicurativa)", si è allontanato improvvisamente.

Grazie alla collaborazione dela polizia municipale sangiorgese i forestali sono riusciti a rintracciarlo e, come detto, a denunciarlo. Il mezzo è stato sequestrato penalmente, per il centauro anche la sanzione per non aver rispettao le norme anti contagio.