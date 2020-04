Fiamme dinanzi ad una pizzeria, è giallo Il fuoco ha danneggiato anche una struttura attigua di proprietà di una concessionaria

Saranno le indagini a stabilire le cause che la scorsa notte hanno fatto divampare un incendio all'ingresso di una pizzeria. È accaduto in via dei Mulini, a Benevento. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 4 quando un residente ha notato un principio d'incendio tra l'ingresso del locale e la catasta di legna utilizzata per alimentare il forno.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile che hanno effettuato un primo sopralluogo.

Durante il sopralluogo non sarebbero state ritrovate tracce di liquido infiammabile ma come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata.

Il rogo ha danneggiato oltre che la catasta di legna, dove è partito l'incendio, un muretto, l'impianto elettrico esterno, i cassonetti dei rifiuti, un muretto e la parte retrostante di un container, ufficio di una rivendita d'auto confinante con la proprietà dove è ubicata la pizzeria.

Attività commerciale aperta da qualche giorno per l'asporto dopo oltre 50 giorni di chiusura a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Danni limitati, per fortuna, ma tanto è stato lo sconforto dei due giovani titolari quando questa mattina hanno raggiunto l'attività commerciale.

Attenzione rivolta anche alle immagini delle telecamere installate all'ingresso del locale.