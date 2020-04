Controlli anti Covid-19, 4 multe della Polizia Municipale Bosco: "Ribadisco che non è possibile correre per strada"

Oltre trecento controlli ieri da parte degli agenti della Polizia Municipale di Benevento per far rispettare le norme contro la diffusione del coronavirus.

Le auto della Municipale hanno pattugliato l'intero territorio cittadino con particolare attenzione ai luoghi utilizzati per passeggiare o per fare sport come la pista ciclopedonale di Contrada Pantano – Scafa, Piano Cappelle, Piano Morra e via Pacevecchia. Zone dove negli orari consentiti si sono riversate numerose persone 'autorizzate' solo a fare una passeggiata nei pressi della propria abitazione. Quattro le sanzioni amministrative comminate ad altrettanti trasgressori.

Dal Comando di via Santa Colomba ricordano che con l’entrata in vigore dell’ordinanza del governatore della Campania De Luca n. 39 del 25.04.2020, e del successivo chiarimento n. 24 del 29.04.2020, è possibile quanto segue: “il punto 3 del dispositivo, relativo all'obbligo di osservanza della chiusura festiva, tra l’altro – e per quanto di attuale interesse- per il giorno 1° maggio 2020, è riferito alle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020 e pertanto esclusivamente alle attività di commercio al dettaglio e non anche alle attività di ristorazione (fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie), le quali potranno pertanto restare aperte, esclusivamente al fine dell'attività con consegna a domicilio e sempre secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020”.

“Una giornata all’insegna del forte impegno della Polizia municipale – osserva Fioravante Bosco, comandante del Corpo – che è iniziata questa mattina con la riapertura del Cimitero comunale ed è proseguita per l’intero giorno con il controllo delle persone e degli esercizi commerciali. Ribadisco che non è possibile correre per strada a piedi o in bicicletta – continua Bosco – ma l’attività motoria consente essenzialmente di fare delle passeggiate. Infine, il 1° maggio resteranno aperte le attività di ristorazione per effettuare le consegne a domicilio”.