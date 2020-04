Fiori per Apicella, l'agente ucciso a Napoli Il gesto del dottore Lombardi, farmacista di Ceppaloni, che questa mattina si è recato in Questura

Dopo il tremendo lutto che ha colpito la famiglia Apicella per la morte dell’agente della Polizia di Stato, Pasquale Apicella, il 37enne morto a Napoli mentre tentava di sventare un furto in una banca, il dottore Giuseppe Lombardi, farmacista di Ceppaloni, ha voluto deporre un mazzo di fiori dinanzi la lapide che ricorda i Caduti della Polizia di stato all'ingresso della Questura di Benevento.

“Ho ritenuto doveroso – ha spiegato il dottore Lombardi - omaggiare la memoria dell'agente con un piccolo, ma simbolico gesto, portando di persona un fascio di fiori ornati con la fascia tricolore. Mi sono recato a titolo personale presso gli uffici della Questura di Benevento per testimoniare il mio dolore e la mia costernazione per la dipartita di un agente così solerte e ligio al dovere. La morte dell’agente Apicella è la morte di un amico di tutti noi, la morte di un figlio della nostra terra, già tanto martoriata dalla criminalità. Sono stato ricevuto dal vicequestore Vittorio Zampelli, in rappresentanza del Questore di Benevento Luigi Bonagura. Sono stato altresì accolto immediatamente, cordialmente e ho evidenziato proprio al dottore Zampelli l’importantissimo ruolo della Polizia di Stato nella quotidiana lotta contro ogni forma di criminalità e nell’instancabile azione volta a garantire la sicurezza sul territorio nazionale e locale.

Ho soprattutto ricordato la figura dell’agente Apicella, un giovane del sud che, come tanti figli del meridione, aveva scelto di schierarsi dalla parte dello Stato per difendere il territorio in prima linea, dando la vita per esso”.