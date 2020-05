Incendio in un negozio, paura a San Salvatore Telesino Danni all'interno dell'attività commerciale specializzata nella vendita di mangimi

Vigili del fuoco in azione questa mattina all'interno di un negozio adibito alla vendita di mangimi ed altri prodotti per gli animali a San Salvatore Telesino. L'allarme è scattato dopo le 8 quando alcuni residenti hanno notato il fumo ed hanno allertato il 115. In via San Salvatore – Amorosi sono accorsi i pompieri del distaccamento di Telese Terme che hanno aperto i locali - oggi chiusi per la festa del Primo Maggio - e spento il rogo che ha creato comunque danni alla merce e la gran quantità di fumo ha annerito l'interno della struttura. Resta da stabilire cosa abbia scatenato il rogo.

Sul posto anche i carabinieri della Stazione che con i vigili del fuoco hanno effettuato il sopralluogo.