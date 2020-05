Denunce, fogli di via e 5 auto sequestrate dai carabinieri Verifiche dei militari della Compagnia di Montesarchio. Pena definitiva per 46enne

Una persona arrestata perchè deve scontare una pena definitiva, sei denunce e decine di persone controllate. Questo il bilancio dei controlli svolti negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio, guidati dal maggiore Leonardo Madaro, che hanno effettuato una serie di posti di blocco e verifiche. In particolare, i militari della stazione di Ceppaloni hanno notificato ad una 46enne originaria di Napoli un'ordinanza ai domiciliari per reati (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico ) commessi nel 2013.

Ed ancora, denunciati: un 39enne di Sant'Agata per detenzione ai fini di spaccio di 10 grammi di eroina; un 26enne di Montesarchio e un 42enne di Arpaia per evasione dai domiciliari; un 53enne di Montesarchio per non essersi presentato in caserma per l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria al quale è sottoposto, un 31enne di Pannarano per omissione di soccorso e falsa attestazione dopo un incidente stradale e un 37enne e un 35 enne, entrambi rumeni per smaltimento illecito di rifiuti pericolosi e ricettazione. Sempre durante i controlli i carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura un 20enne trovato in possesso di 3 grammi di marijuana e due cittadini rumeni proposti per il foglio di via. Infine, i carabinieri di Vitulano hanno sequestrato cinque auto parcheggiate in strada senza copertura assicurativa.