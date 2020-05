Arnesi da scasso e serbatoi nell'auto, tre denunce Tre napoletani nel mirino degli agenti del Commissariato di Telese

Tre cittadini napoletani, di età compresa tra i 30 e i 52 anni, tutti noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per possesso di ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e proposti per il foglio di via. Erano a bordo di un autocarro che gli agenti del Commissariato di Telese Terme, diretti dal dottore Alessandro Salzano, hanno fermato lungo la Fondo Valle Isclero, nel territorio di Telese.

Rinvenuti e sequestrati dai poliziotti arnesi per lo scasso e due serbatoi vuoti da 1000 litri ciascuno, dai quali proveniva un forte odore di gasolio, ed una pompa elettrica. Materiale che sarebbe servito - questa l'ipotesi - per un furto di gasolio nei capannoni della Valle Telesina.