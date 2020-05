Bancomat rubato e usato, arresti revocati a giovane di Telese La decisione del Gip per Salvatore Barbetta, 27 anni, fermato a gennaio con altre due persone

Revocati dal gip Loredana Camerlengo gli arresti domiciliari ai quali era sottoposto dal 10 gennaio Salvatore Barbetta (avvocato Antonio Leone), 27 anni, una delle tre persone di Telese Terme chiamate in causa a vario titolo da un'indagine dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita sul furto del quale era rimasto vittima nel novembre 2019 un anziano di Amorosi, dalla cui auto, dopo averne forzato la portiera, era stato trafugato il borsello contenente il portafoglio e la carta bancomat con un foglio riportante il relativo codice Pin.

La carta sarebbe poi stata utilizzata per prelevare denaro contante presso diversi sportelli di istituti di credito siti ad Amorosi e Telese Terme e per effettuare acquisti in esercizi commerciali a San Salvatore Telesino, per un importo complessivo di 1500 euro.