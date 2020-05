In casa pc rubati ad Alberghiero, agente colpito: condannato Due anni e 4 mesi a Vincenzo Cotugno, 36 anni, di Benevento

Due anni e 4 mesi, contro gli 11 mesi chiesti dal Pm. E' la condanna decisa dal giudice Angelina Russo per Vincenzo Cotugno (avvocato Angelo Leone), 36 anni, di Benevento, accusato di due ricettazioni e di resistenza a pubblico ufficiale.

Le imputazioni erano relative ad un episodio del 3 marzo del 2019, quando l'uomo era stato arrestato dalla Squadra mobile: era finito ai domiciliari, dove si trova attualmente, ma con la possibilità di raggiungere la mensa Caritas per il pranzo e la cena.

Tutto era accaduto nel parcheggio dell'ospedale Rummo: dopo averlo notato mentre saliva a bordo di una Uno, risultata rubata il 25 febbraio, due agenti avevano cercato di bloccarlo aprendo lo sportello della macchina, per farlo uscire. L'allora 35enne, sbracciando, aveva colpito uno di loro ed era riuscito a ripartire, rischiando di investirli. Non era andato lontano, nei pressi del Pronto soccorso era infatti stato fermato e condotto in Questura.

Le sorprese erano saltate fuori nel corso di una perquisizione della sua abitazione nella zona dello stadio, che aveva consentito di rinvenire 13 computer trafugati , sempre il 25 febbraio, all’interno dell’istituto alberghiero “Ipsar Le streghe” di Benevento.