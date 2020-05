"Spaccia mentre è ai domiciliari", arrestato dalla Mobile In carcere Vincenzo Pagnozzi, 41 anni, di Benevento

E' accusato di aver spacciato mentre si trovava ai domiciliari. E' per questo che è finito in carcere Vincenzo Pagnozzi, 41 anni, di Benevento, fermato dalla Squadra mobile. Secondo una prima ricostruzione, gli agenti hanno sorpreso nella sua abitazione una persona alla quale hanno sequestrato un grammo di cocaina: 'roba' che Pagnozzi avrebbe ceduto. Condotto in Questura, l'uomo è stato successivamente trasferito presso la casa circondariale di contrada Capodimonte. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.