In auto con il suo pappagallo e la droga: condannato Rito abbreviato: 1 anno e 6 mesi ad un 51enne di Pannarano al quale sono stati revocati i domicili

Un anno e 6 mesi. E' la condanna stabilita con rito abbreviato dal gup Loredana Camerlengo, dopo aver riconosciuto la lieve entità, per Singifredo Marino (avvocato Fabio Russo), 51 anni, di Pannarano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, al quale sono stati revocati gli arresti domiciliari.

Una misura alla quale era stato sottoposto nel settembre del 2019, quando nei suoi confronti era stata adottata una ordinanza di custodia cautelare arrivata dopo il ritorno in libertà dell'allora 50enne, per la decorrenza dei termini per la richiesta di convalida dell'arresto operato a maggio dai carabinieri.

Era a bordo di un'auto, in compagnia dell'inseparabile pappagallo, nella quale erano stati rinvenuti 138 grammi di hashish, 1 di cocaina e 7 di crack, 2 bilancini di precisione e 700 euro. Droga che Marino aveva sostenuto di aver comprato per farne solo un uso personale, come scorta da portarsi dietro durante il periodo in cui avrebbe lavorato presso uno stabilimento balneare nella zona di Ostia, da maggio a settembre.