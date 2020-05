Blitz Dda, ordinato l'arresto anche per un secondo beneventano L'indagine della Procura di Campobasso: si tratta di un 37enne non rintracciato

C'è anche un secondo beneventano – P.M., 37 anni, che non è stato rintracciato nella comunità napoletana di cui era ospite – tra i destinatari di una delle sette ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari adottate dal gip del Tribunale di Campobasso nell'indagine della Dda molisana, dei carabinieri e della finanza rimbalzata ieri mattina all'onore delle cronache. Un'inchiesta costellata da 39 misure cautelari, centrata su più ipotesi di reato (associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga, estorsioni, anche con l’aggravante del metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e porto abusivo di armi), che ha coinvolto P.M. (avvocato Fabio Russo) e, come anticipato ieri, F.N. (avvocati Antonio Leone e Luca Russo), 31 anni, già detenuto, per un episodio relativo all'acquisto, a Bojano, di 100 grammi di cocaina. Una vicenda per la quale sono stati chiamati in causa a piede libero anche un 35enne, perquisito, ed un 60enne, nel frattempo scomparso, anche loro del capoluogo.